İsrail Genelkurmay Başkanı, Sde Teiman'da Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran savcıyı ordudan ihraç etti İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 2024'te Gazze'den alıkonulan Filistinli esire Sde Teiman askeri üssünde tecavüz olayını ifşa ettiği gerekçesiyle eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'yi resmen görevden alarak ordudan ihraç etti.