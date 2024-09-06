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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Genelkurmay Başkanı, "Lübnan içlerine dönük adımlara" hazırlandıklarını belirtti

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan içlerine "saldırıya dönük adımlar" atmaya hazırlandığını belirtti.

Said Amori, Gülşen Topçu  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
İsrail Genelkurmay Başkanı, "Lübnan içlerine dönük adımlara" hazırlandıklarını belirtti

Kudüs

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Halevi, işgal altındaki Golan Tepelerini ziyaret etti.

Burada yaptığı açıklamada Halevi, İsrail ordusunun, Hizbullah'a karşı savaşmaya yoğunlaştığını ve "düşman topraklarının" (Lübnan) içlerine "saldırıya dönük adımlar" atmaya hazırlandığını dile getirdi.

Halevi, bunu, Golan Tepeleri'nin yanı sıra kuzey bölge sakinlerine yönelik tehditleri azaltmak için yaptıklarını savundu.

Taraflar arasında sınırdaki çatışmalar sürüyor

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde yer alan askeri mevziler ile İsrail askerlerinin kullandığı binaların kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve füzeler ile vurulduğu ifade edildi. Saldırılarda hedeflerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi.

Lübnan haber ajansı NNA ise İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyindeki Ayterun kasabasına düzenlediği 2 ayrı saldırıda bir evin tamamen yıkıldığı bilgisini geçti.

Haberde ayrıca, İsrail'in, Tel Nahhas ve El-Hamamis arasındaki bölgeye fosforlu top mermileriyle düzenlediği saldırının bölgede yangın çıkmasına neden olduğu aktarıldı.




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