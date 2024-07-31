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Dünya

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi’den Lübnan’a saldırı ve yeni suikast tehdidi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "Lübnan'ı işgal etme ve Beyrut'ta yeni suikastlar düzenleme" tehdidinde bulundu.

Zein Khalil, Esat Fırat  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi’den Lübnan’a saldırı ve yeni suikast tehdidi

Quds

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Halevi, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün Beyrut’ta öldürülmesinin ardından ülkesinin Lübnan sınırında düzenlenen tatbikata katıldı.

Açıklamada, “Tatbikat, İsrail ordusunun çeşitli birimlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Tatbikatta askerler, dağlık ve kentsel alanlarda savaşmak dahil olmak üzere çeşitli senaryolar konusunda eğitim yaptı.” ifadelerine yer verildi.

Halevi, tatbikata katılan askerlere yaptığı konuşmada, “Dün Hizbullah'ın en üst düzey askeri figürü olan ve aynı zamanda (Hizbullah Genel Sekreteri) Hasan Nasrallah'a çok yakın bir kişi olan ve aslında tüm askeri işleri ayarlayan Fuad Şükür’ü öldürme fırsatı bulduk.” dedi.

Lübnan'ı işgal etme ve Beyrut'ta başka suikastlar düzenleme imasında bulunan Halevi, şunları kaydetti:

“İsrail ordusu Beyrut'un bir mahallesinde nasıl hareket edeceğini ve belirli bir noktaya nasıl ulaşacağını biliyor. Aynı zamanda yer altında belirli bir noktaya nasıl saldıracağını da biliyor. Ayrıca içeride (Lübnan'da) büyük bir güçle nasıl savaşacağımızı da biliyoruz ve siz de bu hafta bunun için eğitim alıyorsunuz.”

İsrail ordusu, dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ü öldürdüğünü duyurmuştu.

Hizbullah komutanı Fuad Şükür, 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'un başına ödül koyduğu isimler arasında yer alıyordu.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattındaki askeri gerilim sürüyor.

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