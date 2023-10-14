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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Gazze'yi gece boyu bombalamaya devam etti

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gece boyu gerçekleştirdiği saldırılar sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Ekip  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
İsrail Gazze'yi gece boyu bombalamaya devam etti

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 8'inci gününde de devam etti.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin doğu ve batı kesimlerini, savaş gemileri, tank ve topçu atışlarıyla vurdu.

İsrail savaş uçakları da Gazze'nin tüm bölgelerini gece boyu vurmaya devam etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı, Beyt Lahye ve orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı gibi yoğun nüfusa sahip bölgelerin bombalanması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

Gazze'de İsrail saldırılarından kaçan 35 bin kişi Şifa Hastanesine sığındı

Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Selime, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ebu Selime, İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinlinin evlerini terk ederek Şifa Hastanesi ve çevresine sığındığını ifade etti.

Bakanlığın Facebook sayfasında ayrıca, evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmaya çalışan Filistinlilerin yollarda hedef alındığı görüntüler paylaşıldı. Filistinlileri kurtarmaya çalışan ilk yardım ekiplerinin saldırıya uğradığı anlar da görüntülere yansıdı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgenin güneyine geçmelerini istemiş ve bunun ardından binlerce kişi Şifa Hastanesine sığınmaya başlamıştı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da pek çok noktaya baskın düzenledi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenleyerek binaların çatısına keskin nişancı yerleştirdi.

İsrail güçleriyle, baskına karşılık veren silahlı Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

Nablus'ta düzenlenen baskınlarda da Hamas Hareketi yetkilileri gözaltına alındı.

Cenin ve Nablus'un yanı sıra Eriha'daki Akabe Cebr Mülteci Kampı, Silvad beldesi ile Beytüllahim'deki Ayide Mülteci Kampı ve Merah Rabah köyüne de baskın düzenlendi.

Batı Şeria'da, Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak artan bir gerilim yaşanıyor.

İsrail ordusu, sadece cuma günü Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 16 Filistinliyi öldürmüştü. İsrail'e saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 51'e yükselmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614’ü çocuk, 370’i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim’den bu yana, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 51 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.


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