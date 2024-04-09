İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 6 Filistinliyi öldürdü
İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 6 Filistinlinin öldüğü bildirildi.
İstanbul
Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nda bir binaya hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.
Haberde, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, yaralıların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
WAFA'nın haberinde, İsrail'in Gazze'deki Seraya kavşağına düzenlediği saldırıda da doktor Şadi Ebu Hasaneyn'in hayatını kaybettiği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.