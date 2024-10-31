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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde 27 günde 1200'den fazla Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 27 gündür karadan sürdürdüğü saldırıları sırasında 1200'den fazla Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Mohamed Majed, Ali Semerci  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
İsrail, Gazze'nin kuzeyinde 27 günde 1200'den fazla Filistinliyi öldürdü

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Berş, İsrail ordusunun 27 günden bu yana Gazze'nin kuzeyinde sürdürdüğü kara harekatı sırasında 1200'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü söyledi.

İsrail ordusu, Beyt Lahiya'da barınma merkezlerini ve sivilleri hedef alarak katliamlara devam ettiğini belirten Berş, İsrail'in, kendisini denetleyecek, hesap soracak ve suçlarını durduracak kimsenin bulunmaması dolayısıyla öldürmeyi ve yok etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Berş, "İsrail ordusu, tıbbi malzemelerin Gazze'nin kuzeyine girişini engelliyor ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya hastanelerini kuşatma altında tutuyor." diye konuştu.

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