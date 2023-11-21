İsrail, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu ve dokuz evi vurdu
Ankara
İsrail'in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 46. gününde de devam ediyor. Uluslararası toplumdan gelen ateşkes ve insani ara çağrılarına rağmen İsrail ordusu, Gazze'yi bombalamayı sürdürüyor.
- İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 13 bin 300 oldu
- İsrail'in saldırılarında Gazze'de 5 binden fazla çocuk öldürüldü
- Gazze'de 3 haftada öldürülen çocuk sayısı dünyada son 4 yıldaki çatışmalarda öldürülenleri aştı
- Gazze’de kanser hastalarının tedavisi için ne ilaç ne hastane kaldı
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu ve dokuz evi hedef aldı, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
İsrail ordusu: Son 24 saatte Gazze'de 250 noktaya hava saldırısı düzenlendi
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde yaklaşık 250 noktaya hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de, kuzeydeki Endonezya Hastanesi'nde bulunan yaralılar, güneydeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne getirildi https://t.co/LE15DGj1aI pic.twitter.com/Mgk2qQpS36— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 21, 2023
Açıklamada, vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu ileri sürüldü.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 bin 650'si çocuk, 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300'den fazla Filistinli öldürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.