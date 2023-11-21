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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu ve dokuz evi vurdu

21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
İsrail, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu ve dokuz evi vurdu

Ankara

İsrail'in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 46. gününde de devam ediyor. Uluslararası toplumdan gelen ateşkes ve insani ara çağrılarına rağmen İsrail ordusu, Gazze'yi bombalamayı sürdürüyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu ve dokuz evi hedef aldı, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

İsrail ordusu: Son 24 saatte Gazze'de 250 noktaya hava saldırısı düzenlendi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde yaklaşık 250 noktaya hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu ileri sürüldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 bin 650'si çocuk, 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300'den fazla Filistinli öldürüldü.

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