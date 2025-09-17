Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail, Gazze'de saldırılarının yanı sıra Filistinlileri yerinden etmek için psikolojik savaş yürütüyor

İsrail, Gazze'de şiddetli saldırılar, sıkı abluka ve aç bırakma gibi soykırım araçlarının yanı sıra Filistinlileri Gazze kentinden güneye doğru göçe zorlamak için psikolojik savaş yürütüyor.

Abdurrauf Arnavut  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
İsrail, Gazze'de saldırılarının yanı sıra Filistinlileri yerinden etmek için psikolojik savaş yürütüyor

Kudüs

Gazze kentine saldırılarını 11 Ağustos'ta şiddetlendiren İsrail ordusu, bir yandan yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı evleri ve çok katlı binaları hedef alıp yerle bir ederken diğer yandan da Gazze'nin güneyinde çadır, gıda ve hastanelerin olduğu iddiasıyla kent sakinlerine tahliye uyarıları yapıyor.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin güneyinin de İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kaldığını ve temel yaşam gereksinimlerinden mahrum olduğunu farkında olan bir milyondan fazla Filistinli, geniş çaplı yıkıma rağmen Gazze kentini terk etmeyi reddediyor.

Psikolojik savaş

İsrail'in Maariv gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun Gazze'de sivil halkına arasında panik oluşturmak ve Hamas mensupları arasında karışıklığa yol açmak amacıyla ses ve flaş bombaları kullandığı aktarıldı.

İsrailli bir güvenlik kaynağına dayandırılan haberde, "sivillerin tankları görür görmez canlarını kurtarmak için evlerini terk ederek kaçtıkları ve Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesindeki tecrübelerin" bunu gösterdiği ifade edildi.

Uluslararası medya kuruluşları, İsrail kaynaklı haberlerde asılsız verilerin bulunduğunu yazarken, bu yöntemin İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü "psikolojik savaşın bir parçası" olduğu düşünülüyor.

İsrail basınında, tankların Gazze kentine ulaştığı iddialarının ardından yine İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde bu bilginin "yanlış" olduğu belirtildi.

CNN'in İsrail'in Gazze'ye kara saldırıları başlattığı yönündeki haberi hiçbir İsrailli kaynak tarafından doğrulanamazken, Gazze'deki AA muhabiri de sahada bu yönde bir gelişmenin olmadığını aktardı.

İsrail, Filistinli siviller arasında panik oluşturan bu haberleri, Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlamak için kullanıyor.

İsrail'in karadan işgal için nüfusu azaltma girişimi ve hayal kırıklığı

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, halihazırda Gazze kentinden çıkan sivillerin sayısının, kara saldırılarının başlamasına olanak sağladığı iddia edildi.

Haberde, İsrail ordusunun saldırıları büyük ölçüde genişletmesinin Gazze kentinden güneye giden Filistinlilerin sayısını artıracağına inandığı ve Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde bu durumun yaşandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun kara harekatı başlatması durumunda dahi Gazze kentinde çok sayıda sivilin kalacağının tahmin edildiği belirtildi.

İsrail'in Walla haber sitesinde, Gazze kentinden 350 bin Filistinlinin yerinden edildiği ve kentin tahliyesinin "zirve noktaya" ulaştığını iddia edildi.

Askeri kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail ordusunun Gazze kentinden yerinden edilenlerin sayısının artacağını tahmin ettiği kaydedildi.

Gazze kentindeki sivillerin can güvenlikleri nedeniyle araç veya at arabası beklemeden yürüyerek yerinden edildiği ve halihazırda kentte 650 bin Filistinlinin bulunduğu öne sürüldü.

İsrail ordusunun Gazze kentinden ayrılanların sayısıyla ilgili hayal kırıklığına uğradığı ancak kentin mahallelerindeki çatışmaların artmasıyla yüz binlerce sivilin daha kentin mahallelerini terk edeceği tahmininde bulunduğu aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze kentinden başlayarak Gazze Şeridi'ni kademeli olarak işgal etmeyi" önerdiği planın İsrail hükümetince 8 Ağustos'ta onaylanmasının ardından İsrail ordusu Gazze kentindeki ev ve çok katlı binaları yıkan bombardımanlarını yoğunlaştırdı.

Ev ve binaları yıkmaya 11 Ağustos'ta Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesinde başlayan İsrail ordusu, bu saldırılarını kentin kuzey ve batı kesimindeki mahallelerine doğru genişletti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu bu sürede Gazze kentinde 3 bin 600 bina ve ev ile 13 bin çadırı yerle bir etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 964 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 312 kişi de yaralandı.

