İsrail Gazze'de Filistinlilerin çadırlarını vurdu, bir çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 6 yaşında bir kız çocuğu ile bir kadın hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın 20 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait "Apache" tipi helikopterler Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları yoğun ateşle hedef aldı.

Saldırıda 6 yaşındaki Muna Nebil Ebu Lebde ile Henan Abdunnasır Mahmud isimli bir kadın hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın 20 kişi yaralandı.

Acılı baba hastanede küçük kızına sarılarak gözyaşı döktü

İsrail ateşinde yaşamını yitiren 6 yaşındaki kızın kolunun sargıda olması dikkati çekti.

Filistinli baba, İsrail'in hayattan kopardığı küçük kızına sarılarak gözyaşı döktü.

Kurban Bayramı'na günler kala Gazze'de çocuklar tüm imkansızlarla rağmen bayramı kutlamaya hazırlanırken, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle çok sayıda çocuk ise hastanelerde tedavi edilmeyi bekliyor.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Et-Tevam bölgesinde birkaç gün önce İsrail saldırısında yaralanan bir Filistinli de hayatını kaybetti. Bugün yaşamını yitiren Nidal Şelha'nın birkaç gün önce Gazze kentinin kuzeybatısındaki "17 Kavşağı" yakınında sivillerin hedef alındığı İsrail saldırısında yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti

Bunun yanı sıra, Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere biri daha önce aldığı yara nedeniyle hayatını kaybetmiş 6 ölü ve 8 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 904 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 713 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 777 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 72 bin 797'ye, yaralı sayısının da 172 bin 821'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​​

İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de sivillerin evlerini bombaladı, balıkçılara ateş açtı

Bunun yanı sıra, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda El-Beşiti ailesine ait evi vurdu.

Saldırıda biri ağır 2 Filistinli yaralandı.

Gazze kenti açıklarında avlanan Filistinli balıkçı teknelerine ise İsrail ordusuna ait deniz araçlarından ateş açıldı.

İsrail topçuları da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu bölgeleri ile Gazze kentinin doğu mahallelerini, Beyt Lahiya'nın da doğu ve kuzey bölgelerini vurdu.

Öte yandan İsrail ordusunun 2 gün önce Han Yunus'a düzenlediği saldırıda ağır yaralanan Ahmed Semir Ferhat'ın bugün yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.