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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 7 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Mohamed Majed, Hosni Nedim, Ali Semerci  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
İsrail, Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 7 Filistinliyi öldürdü Fotoğraf: Ashraf Amra - AA

Gazze

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir apartman dairesini hedef alması sonucu 4'ü çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetti.

El-Avde Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir apartman dairesini hedef aldığını söyledi.

Sağlık yetkilisi, saldırı sonucu ölen 4'ü çocuk 7 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini ifade etti

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Nusayrat kampındaki Es-Salihi binasındaki bir apartmanı bombalaması sonucunda ölenlerin El-Avde Hastanesi'ne kaldırıldığını belirtirken, ölü sayısına ilişkin bilgi vermedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

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