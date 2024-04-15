Dolar
32.41
Euro
34.53
Altın
2,347.66
ETH/USDT
3,254.60
BTC/USDT
66,429.00
BIST 100
9,795.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, Gazze'de 50 gün boyunca alıkoyduğu 2 Filistin Kızılayı çalışanını serbest bıraktı

Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yanus kentinde 50 gün önce alıkoyduğu 2 çalışanını serbest bıraktığını duyurdu.

Iyad Nabolsi, Hacer Çakır  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
İsrail, Gazze'de 50 gün boyunca alıkoyduğu 2 Filistin Kızılayı çalışanını serbest bıraktı

Gazze

Filistin Kızılayından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İsrail askerlerinin, 50 gün önce Han Yunus'taki Emel Hastanesi'nden yaralıları tahliye ettikleri sırada alıkoyduğu 2 ambulans görevlisini serbest bıraktığı ifade edilen açıklamada, Kızılay çalışanı 6 kişinin hala İsrail askerlerinin elinde olduğu ve akıbetlerinin bilinmediği aktarıldı.

Filistin Kızılayı, Emel Hastanesi'ne şubat ayında düzenlenen baskın sırasında alıkonulan 7 çalışanının da, 28 Mart'ta serbest bırakıldığını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 729 Filistinli öldürüldü, 76 bin 371 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda arıza nedeniyle seferler aksadı
Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki sanıklara 31'er yıla kadar hapis istemi
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 81,29 ölçüldü
Yargıtay Başkanı 16. turda da belirlenemedi
Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

İsrail Savaş Kabinesi, İran saldırısına verilecek "yanıtı" görüşmek için yeniden toplanacak

İsrail Savaş Kabinesi, İran saldırısına verilecek "yanıtı" görüşmek için yeniden toplanacak

İsrail, Gazze'de 50 gün boyunca alıkoyduğu 2 Filistin Kızılayı çalışanını serbest bıraktı

CENTCOM: İran ve Yemen'den İsrail'e gönderilen 80'den fazla İHA ve 6 balistik füze yok edildi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 9 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 9 kişi yaralandı
Blinken'dan İsrail-İran gerilimine ilişkin telefon diplomasisi

Blinken'dan İsrail-İran gerilimine ilişkin telefon diplomasisi
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve İran'a itidal çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve İran'a itidal çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet