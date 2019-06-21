Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.61
Dolar
5.82
BIST 100
94,022.28
Altın
1,395.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin düzenlediği programda konuşuyor.
logo
Dünya

İsrail Gazze sınırında 39 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 39 Filistinli yaralandı.

Said İbicioğlu   | 21.06.2019
İsrail Gazze sınırında 39 Filistinliyi yaraladı

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine müdahale eden İsrail askerlerinin, 39 Filistinliyi çeşitli şekillerde yaraladığı belirtildi. 

Açıklamada, yaralı Filistinlilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin katilleri kimler?
Moritanya’nın demokrasi çabası sonuç verir mi?
BM Libya krizinde yetersiz kalıyor
Doğu Akdeniz enerji denklemi ve Rum kesiminin hukuksuz tasarrufları
Trump ekonomik savaşta dümeni ticaretten kura çevirdi

Benzer haberler

AA'nın Kudüs kameramanı için internette kampanya

AA'nın Kudüs kameramanı için internette kampanya

'Filistinliler dilenci değildir'

Gazze Şeridi nüfusunun üçte ikisi mülteci

İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı
Gazze'de Muhammed Mursi için taziye çadırı kuruldu

Gazze'de Muhammed Mursi için taziye çadırı kuruldu
'Filistin, Mursi'nin aklında ve kalbindeydi'

'Filistin, Mursi'nin aklında ve kalbindeydi'