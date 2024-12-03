İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sığınmacıların bulunduğu okulu hedef aldı, evlere patlayıcı yerleştirdi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu okulun çevresini hedef aldı, Filistinlilerin evlerini havaya uçurmak için patlayıcı yerleştirdi.
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine bir dizi hava saldırısı düzenledi.
Beyt Lahiya'daki Ebu Temmam Okulları çevresi İsrail ordusu tarafından topçu atışları ve ateşli silahlarla hedef alındı.
Öte yandan İsrail askerleri, Meşru Beyt Lahiya bölgesinde evleri havaya uçurmak için patlayıcı dolu variller yerleştirdi.
İsrail ordusuna ait helikopter ve insansız hava araçlarından (İHA) Filistinlilerin evlerine ateş açıldı.
İsrail ordusu, Gazze'de çoğu çocuk ve kadın olmak üzere zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu barınma merkezlerini hedef alıyor.
Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail'in saldırıları nedeniyle bölgede tekrar tekrar zorunlu göçe maruz kalıyor.
Zorla yerinden edilen Filistinliler okullara, merkezler ya da yakınlarının evlerine sığınmanın yanı sıra sokak, okul bahçesi, stadyum ya da parklara çadır kuruyor. Su ve yeterli yiyeceğe ulaşılamayan bu bölgelerde hastalıkların da hızla yayıldığı ifade ediliyor.
Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarının boyutuna dikkati çekti
Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insani duruma ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Basal, "İsrail, yüzlerce sivili barındıran evleri herhangi bir ön uyarı olmaksızın hedef alan rastgele bombardıman politikaları uyguluyor. İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyinde iki aydır devam eden saldırılarında işlediği suçlar, soykırımın başlangıcından bu yana en kanlı olanları." ifadelerini kullandı.
İsrail saldırılarının "tüm bir ailenin yok edilmesine ve sokaklarda hareket eden herkesin hedef alınmasına" yol açtığını aktaran Basal, yaşananları "sistematik bir etnik temizlik" olarak nitelendirdi.
Basal, askeri saldırıların "evler, okullar ve temel tesisler dahil olmak üzere altyapıda geniş çaplı yıkıma neden olduğunu ve 130 binden fazla kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtığını" kaydetti.
Gazze’nin kuzeyinde hayatını kaybedenlerin yüzde 70’inden fazlasının cansız bedenlerinin hala enkaz altında bulunduğunu ve İsrail’in, sivil savunma ekiplerinin insani görevlerini yapmasına 42 gündür engel olduğunu aktaran Basal, "Enkaz altında mahsur kalan vatandaşlardan yardım çağrıları alıyoruz, ancak onlara ulaşmakta çaresiz kalıyoruz." dedi.
Basal, İsrail'in uyguladığı aç bırakma politikası nedeniyle gıda maddelerinin girişinin engellendiğini ve bunun açlık kaynaklı ölümlere neden olmaya başladığını söyledi.
Basal, uluslararası toplumu, Gazze’deki sivil savunma sistemini yeniden işler hale getirmek, hayat kurtarmak ve eşi görülmemiş bir insani felaketle karşı karşıya kalan vatandaşların acısını hafifletmek için acilen harekete geçmeye çağırdı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 502 Filistinli öldü, 105 bin 454 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenlerken bir gün sonra da bu bölgelere kara saldırısı başlattı.
Bu adımın, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.
İsrail basınına da yansıyan "Generaller Planı" adını taşıyan plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.
İsrail, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesinin avlusunu hedef aldı, 3 sağlık personeli yaralandı
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesini, "Quadcopter" tipi dronlarla bombaladı.
Saldırıda hastane personelinden 3 kişi yaralandı.
Yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu, yoğun bakıma alındığı kaydedildi.
Hastane bir günde 5 kez hedef alındı
Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in gün içerisinde hastaneyi 5 kez bombaladığını belirtti.
Ebu Safiyye, İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) içleri şarapnel dolu bombalar attığını; hareket eden herkesin hedef alındığını ifade etti.
Durumun çok tehlikeli bir hal aldığına dikkati çeken Ebu Safiyye, İsrail'in saldırılarında yine sağlık ekiplerine yoğunlaştığını aktardı.
Ebu Safiyye, kısa bir süre önce 3 sağlık personelinin yaralandığını, birinin durumun ağır olduğunu; zor bir ameliyata gireceğini kaydetti.
Filistinli yetkili, "Devam eden şiddet ve fecaat karşısında yorulduk. Neden her gün bu kadar vahşete maruz kalıyoruz? Hastane sistematik olarak hedef alınıyor." ifadelerini kullandı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar kapsamında hastaneleri bombalaması, sağlık ekipleri ve ambulansları hedef almasının yanı sıra kuşatma ve sınır kapılarının kapatılması nedeniyle gerekli sağlık malzemelerinin olmaması, hastaların tedavi için bölgeden çıkışlarının engellenmesi sonucu Gazze Şeridi'ndeki sağlık şartlarının felaket seviyeye ulaştığı belirtiliyor.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 502 Filistinli öldü, 105 bin 454 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 801 Filistinli hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.