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Dünya, Filistin Saldırı Altında

İsrail Gazze Şeridi'nde bakanlık binalarını bombaladı

İsrail'in saldırısında Gazze'deki Çalışma Bakanlığı binası tamamen yıkıldı, Sosyal Kalkınma Bakanlığının bulunduğu bina ise büyük oranda hasar gördü.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 16.05.2021
İsrail Gazze Şeridi'nde bakanlık binalarını bombaladı Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarının bulunduğu iki binaya saldırı düzenledi.

  • İsrail'in saldırılarında 47'si çocuk, 29'u kadın 174 Filistinli hayatını kaybetti
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    • Hamas'a bağlı Hükümet Basın Ofis Müdürü Selame Marufe, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    İsrail'in Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarının bulunduğu binaları bombaladığını belirten Marufe, Çalışma Bakanlığının yer aldığı binanın tamamen yıkıldığını, Sosyal Kalkınma Bakanlığının bulunduğu binanın ise büyük oranda hasar gördüğünü ifade etti.


    Marufe, İsrail'in bakanlıkları hedef almasının, sivillere ve sivil kurumlara yönelik işlediği suçların bir yenisi olduğunu vurguladı.

    İsrail'in, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun hava saldırılarında şu ana kadar 174 kişi hayatını kaybetti, 1200 kişi yaralandı.

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