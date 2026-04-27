İsrail, Gazze’de "ablukayı kullanarak" ekonomik çöküşü ve insani krizi derinleştiriyor Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girmesinin üzerinden aylar geçmesine rağmen, İsrail’in ablukayı daha da ağırlaştırması ve insani yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle Filistinliler derinleşen insani ve ekonomik krizle mücadele etmeye devam ediyor.

Yerel yetkililer, İsrail’in uyguladığı sıkı kısıtlamaların yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda ekonomik yapıyı hedef alan sistematik bir “kuşatma politikası” haline geldiğini belirtiyor.

Gazze Ekonomi Bakanı Vekili Hasan Ebu Reyyale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının biçim değiştirerek sürdüğünü ifade etti.

“Savaş bitmedi, sadece yöntem değiştirdi. Abluka, bu savaşın en ağır araçlarından biri haline geldi.” diyen Ebu Reyyale, İsrail’in mal ve yardım girişlerini sıkı şekilde kontrol ettiğini, hangi ürünlerin ve ne kadarının bölgeye gireceğini belirlediğini aktardı.

Ebu Reyyale, söz konusu bu adımların Gazze’de ekonomik yapıyı bozduğunu ve hayat pahalılığını artırdığını vurgulayarak, “Bu durum, piyasada ciddi bir dengesizlik yaratıyor, bazı ürünlerde tekelleşmeye yol açıyor ve fiyatların hızla yükselmesine neden oluyor.” dedi.

“Ekonomik hayat neredeyse durma noktasında”

Gazze’de yerel yönetimin ticaret ve tedarik mekanizmaları üzerinde kontrolünün bulunmadığını ifade eden Ebu Reyyale, mevcut koşullar altında halkın temel ihtiyaçlara erişiminin giderek zorlaştığını vurguladı.

“Gazze’de yaşam sistemi büyük ölçüde çöktü. Ekonomik faaliyetler tarihte görülmemiş seviyede geriledi.” diyen Ebu Riyale, halkın günlük yaşamını sürdürebilmek için sürekli bir mücadele içinde olduğunu söyledi.

İsrail’in yardımların girişini sınırlaması ve sınır kapılarındaki kısıtlamaları artırmasının, özellikle son dönemde daha da belirgin hale geldiği ifade ediliyor. Yerel kaynaklar, insani yardım ve ticari ürün taşıyan tır sayısının, ateşkes anlaşmasında öngörülen seviyenin çok altında kaldığını belirtiyor.

Gazze’de en dikkati çeken krizlerden biri ise temel gıda maddelerinde yaşanıyor.

Ebu Reyyale, bölgede ekmek üretiminde ciddi bir açık bulunduğunu belirterek, “Ekmek temininde yüzde 50’nin üzerinde bir yetersizlik söz konusu.” dedi.

Enerji ve su krizi yaşamı felç ediyor

Gazze’de yakıt girişinin kısıtlanması, elektrik üretimi ve ulaşım başta olmak üzere birçok alanda ciddi aksamalara yol açtığını ifade eden Ebu Reyyale, hastaneler, ambulanslar ve insani yardım kuruluşlarının büyük ölçüde jeneratörlere bağımlı olduğunu belirterek, yakıt eksikliğinin bu hizmetlerin sürekliliğini tehdit ettiğini söyledi.

Ayrıca, su kuyuları, arıtma tesisleri ve su dağıtım sistemlerinin de bu krizden doğrudan etkilendiği, bu nedenle temiz suya erişimin giderek zorlaştığı ifade ediliyor.

Sanayi büyük ölçüde yok oldu

Gazze’de sanayi altyapısının büyük bölümünün tahrip edildiği belirtilirken, Ebu Reyyale, sanayi sektöründeki kaybın yüzde 95’i aştığını belirtti. Filistinli yetkili, bu durumun binlerce kişinin işsiz kalmasına neden olduğunu, işsizlik ve yoksulluk oranlarını ciddi şekilde artırdığını dile getirdi.

“Gazze birden fazla krizle karşı karşıya”

Gazze’de yaşanan durumun tek bir krizle açıklanamayacağını vurgulayan Ebu Reyyale, “Gazze bugün bir ekonomik kriz değil, bir yaşam krizi yaşıyor.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma ve arabuluculara çağrıda bulunan Gazze Ekonomi Bakanı Vekili Hasan Ebu Reyyale, sınır kapılarının daha fazla açılması, yardım girişinin artırılması ve ticari faaliyetlerin yeniden canlandırılması için adımlar atılması gerektiğini belirtti.