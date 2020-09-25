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Dünya

İsrail gazetesi, Sudan ve Umman'ın da normalleşme anlaşması imzalayacağını iddia etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'in ardından Sudan ve Umman'ın da İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağı iddia edildi.

Mustafa Deveci   | 25.09.2020
İsrail gazetesi, Sudan ve Umman'ın da normalleşme anlaşması imzalayacağını iddia etti

Kudüs

İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan haberde, ABD'nin arabuluculuğunda Sudan ve Umman'ın İsrail ile barış anlaşması imzalamak için kapsamlı görüşmeler yaptığı belirtildi. 

Sudan ve Umman'ın gelecek hafta İsrail ile ilişkileri normalleşme anlaşmasına varacağının duyurulabileceği öne sürüldü.

Sudanlı yetkililer, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunu görüşmek üzere bu hafta ABD'li yetkililerle BAE'de bir araya gelmişti. Uluslararası basında çıkan haberlerde, Abu Dabi'deki görüşmelerin sonuçsuz kaldığı kaydedilmişti.

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer İsmail Kameruddin, BAE ve Bahreyn'in ardından İsrail'in ülkesiyle normalleştirme anlaşması imzalayabileceği iddialarını yalanlamıştı.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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