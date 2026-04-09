İsrail gazetesi: Olası ABD-İran anlaşması Tel Aviv'i kötü bir güvenlik gerçeğiyle karşı karşıya bırakabilir İsrail'in İran'a saldırılarının maliyetinin 19,4 milyar dolara yaklaştığı ve bu süreçte temel hedeflerine ulaşamadığı, muhtemel ABD-İran anlaşmasının ise Tel Aviv'i kötü bir güvenlik gerçeğiyle karşı karşıya bırakabileceği belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İran'a saldırılar başlarken İsrail'in ilan ettiği "uranyumu ele geçirmek, yönetimi devirmek, balistik füzeleri yok etmek ve vekil örgütlere sağlanan finansmanı durdurmak" gibi hedeflerin hiçbirine ulaşılamadı.

İran ise İsrail’in her noktasına dakikalar içinde balistik füzelerle ulaşabileceğini kanıtladı.

Öte yandan haberde, ABD Başkanı Donald Trump ve İran arasındaki muhtemel bir anlaşmanın, "İsrail'in gelecekte İran'a saldırmasını engelleyebileceği ve bu durumun Tel Aviv için endişe kaynağı" olduğu öne sürüldü.

“İsrail tarihinin en pahalı saldırıları”

Gazeteye göre, gelişen şartlar altında İsrail, savaştan önceki döneme nispetle daha "kötü bir güvenlik ortamına giriyor" olabilir.

İran'a saldırılar, İsrail tarihinin en pahalı saldırıları oldu. 40 günlük saldırıların maliyetinin 50 milyar ila 60 milyar şekel (16,2 milyar ila 19,4 milyar dolar) olduğu tahmin ediliyor.

Saldırıların günlük maliyeti ortalama 320 milyon dolar olarak hesaplanırken, başlangıçta bu rakam 650 ila 970 milyon dolar arasındaydı.

Habere göre İsrailli savunma yetkilileri, saldırıların sona erdiğini söylemek için henüz erken olduğunu vurguladı.

Ek bütçe talebi

Bir İsrailli yetkili, ABD Başkanı Trump’ın bölgedeki Amerikan güçlerini azaltma yönünde bir planına dair şu ana kadar herhangi bir işaret bulunmadığını belirtti. Geçici ateşkesin kalıcı bir çözüm mü yoksa kısa bir ara mı olduğu henüz netlik kazanmazken, İsrail savunma kurumları mevcut bütçenin yetersiz olduğunu ifade etti.

Yetkililer, yaklaşık 30 milyar şekellik (9,7 milyar dolar) son artıştan sonra bile 143 milyar şekel (46,3 milyar dolar) olan mevcut savunma bütçesinin yetersiz olduğunu söylüyor.

Bu kapsamda yetkililer, "Lübnan'da devam eden saldırıların maliyetlerini karşılamak ve İran ile gerilimin yakın gelecekte yeniden alevlenme olasılığına hazırlanmak" için yıl sonuna kadar ek 34 milyar şekelin (11 milyar dolar) gerekeceğini tahmin ediyor.

Ayrıca devam eden askeri personel sıkıntısı ve hükümetin Ultra Ortodoks Yahudileri (Haredi) askerlikten muaf tutması nedeniyle yedek kuvvetlere bağımlılığın artabileceği kaydediliyor.​​​​​​​