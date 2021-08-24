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Dünya

İsrail gazetesi: Bennett-Biden görüşmesinin ana gündem maddesi İran olacak

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 26 Ağustos'ta yapılacak görüşmenin ana gündem maddesini İran konusunun oluşturacağı bildirildi.

Mustafa Deveci   | 24.08.2021
İsrail gazetesi: Bennett-Biden görüşmesinin ana gündem maddesi İran olacak

Kudüs

Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, adı açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkilinin 26 Ağustos'ta Beyaz Saray'da yapılacak Bennett-Biden görüşmesine ilişkin yerel basına değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Söz konusu yetkili, iki liderin görüşmesindeki ana gündem maddesini İran konusunun oluşturduğunu ifade etti.

İsrailli yetkili, görüşmede Bennett'in Biden'a 2015'teki nükleer anlaşmaya geri dönmeden hem İran'ın nükleer programı hem de bölgesel faaliyetlerinin önünü kesmek için bir strateji sunacağını dile getirdi.

Yetkili, Bennett'in ABD Başkanı'nı 2015'te İran ile yapılan nükleer anlaşmaya geri dönmenin "hata" olacağı konusunda uyarma niyetinde olduğunu sözlerine ekledi.

Bennett 22 Ağustos'taki kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'daki görüşmede Biden'a İran'ın nükleer çalışmalarını durdurmak için plan sunacağını belirtmişti.

ABD ziyareti için bugün Washington'a hareket edecek olan Bennett, çarşamba ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya gelecek.

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