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Dünya

İsrail Filistinlilerin evlerini yıkıp yerine Talmut bahçesi kuracak

İsrail, Kudüs'teki İseviye beldesinde Yahudi Talmut bahçesi kurmak için Filistinlilere evlerini boşaltma uyarısı yolluyor.

Hamdi Yıldız   | 17.06.2019
İsrail Filistinlilerin evlerini yıkıp yerine Talmut bahçesi kuracak

Kudüs

Vadi Hilva İnformasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, mahkemeler tarafından projenin dondurulması kararına rağmen İsrail makamları Kudüs'ün İseviye beldesinde yaşayan Filistinlilere evlerinden çıkmaları yönünde uyarılar gönderdi. 

İsrail Filistinlilere 2 gün süre tanıdı

Filistinlilerin mülkiyetindeki evlerin boşaltılması için iki gün süre tanındı. Yıkılması planlanan evlerin arazisi üzerine Yahudi Talmut bahçesi yapılacak.

İnsan hakları ve mahkeme kararlarını hiçe sayan İsrail'in bu türden uygulamaları bir ilk değil. Kudüs belediyesi daha önce de Mescidi Aksa'nın yakınındaki Silvan beldesinde benzeri bir proje için birçok Filistinlinin evini yıkmıştı.

İnsan hakları kuruluşları ve Kudüs'te yaşayan Filistinliler, İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'te Araplara ait yapıların sayısının azaltılması yönünde adımlar atarken Yahudi yerleşimcilere bina kurmaları için ruhsat vermekte oldukça cömert davrandığını vurguluyor.

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