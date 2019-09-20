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Dünya

İsrail, Filistinli TRT Arapça çalışanının ülkeden çıkışını ikinci kez engelledi

İsrail, TRT Arapça çalışanlarından Filistinli gazeteci Mecdulin Hassune'nin ikinci kez Batı Şeria'dan çıkışını engelledi.

Sümeyye Özer   | 20.09.2019
İsrail, Filistinli TRT Arapça çalışanının ülkeden çıkışını ikinci kez engelledi

İstanbul

TRT Arapça çalışanlarından Filistinli gazeteci Mecdulin Hassune, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Şeria'dan çıkışını engelleyen İsrail makamlarının, sebep belirtmeden kendisini Kerame sınır kapısında (Allenby köprüsü) beş saat tuttuğunu ifade etti. 

TRT Arapça kanalının Filistinli çalışanları Muhammed Hayri ile Mecdulin Hassune'nin 18 Ağustos'ta İstanbul'da düğün yapma hayali İsrail engeline takılmıştı.

Hassune'nin pazar günü işgal altındaki Batı Şeria'dan çıkışına izin vermeyen İsrail, İstanbul'da düğün yapmaya hazırlanan Filistinli çifti ayırmıştı.

İstanbul'da ikamet TRT çalışanı Hayri de aileleriyle görüşmek ve nikah işlemlerini yaptırmak için nişanlısıyla birlikte gittiği Filistin'den tek başına dönmek zorunda kalmıştı.

Batı Şeria'nın tüm sınır kapılarının kontrolünü elinde tutan İsrail, Filistinlilerin yurt dışına çıkışına çoğunlukla engel oluyor.

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