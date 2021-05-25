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Dünya, Filistin Saldırı Altında

İsrail, Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Hatib'i yine serbest bırakmadı

İsrail mahkemesi, Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib'in gözaltı süresini yeniden uzattı.

Hamdi Yıldız   | 25.05.2021
İsrail, Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Hatib'i yine serbest bırakmadı

Kudüs

Hayfa'daki Sulh Mahkemesi Hatib'in serbest bırakılması yönünde karar verirken, İsrail Savcılığı, Hatib hakkında mahkemeye "insanları kışkırtmak" gibi bir dizi suçlama sunarak serbest bırakılma kararını iptal ettirdi.

Hatib'in gözaltı süresi söz konusu itirazla 5 gün daha uzatıldı.

20 Mayıs Perşembe günü de benzer şekilde serbest bırakılması beklenen Şeyh Hatib'in gözaltı süresi 4 gün uzatılmıştı.

Aynı zamanda İsrail vatandaşı olan ve Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi (YATK) bünyesindeki Özgürlükler Komisyonunun başkanlığını da yürüten Şeyh Hatib, 14 Mayıs'ta İsrail'in kuzeyindeki Kefr Kanna beldesindeki evinde gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındıktan bir gün sonra mahkemeye çıkarılan Hatib'in gözaltı süresi 5 gün uzatılmıştı.

Böylece Hatib'in gözaltı süresi art arda üçüncü kez uzatılmış oldu.

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