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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel istifa etti

Enes Canlı, Mustafa Deveci  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel istifa etti

Ankara
İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel istifa etti. 

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