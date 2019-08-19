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Dünya

İsrail Enerji Bakanı Steinitz: Gazze'ye geniş çaplı askeri operasyona hazırlanıyoruz

İsrail Enerji Bakanı Steinitz, Gazze'ye geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduklarını açıkladı.

Mustafa Deveci   | 19.08.2019
İsrail Enerji Bakanı Steinitz: Gazze'ye geniş çaplı askeri operasyona hazırlanıyoruz

Quds

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "geniş çaplı" askeri saldırıya hazırlandıklarını söyledi.

Steinitz, İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik açıktan veya gizli çok sayıda saldırı düzenlediği itirafında bulunan Steinitz, "Gazze'ye geniş çaplı bir operasyon hazırlığındayız fakat bir başka cephemiz var o da İran'ın Suriye'ye yerleşmesini önlemek." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi; 2008, 2012 ve 2014 yıllarında, İsrail ordusunun üç ayrı geniş çaplı saldırılarına hedef olmuş, bu saldırılarda çoğunluğunu sivillerin oluşturduğu 3 bin 700'den fazla kişi şehit olmuştu.

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