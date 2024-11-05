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Dünya

İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 3 evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Filistinlilere ait 3 evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yerle bir etti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ekrem Biçeroğlu  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 3 evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Evin sahibi Filistinli Fahri Ebu Diyab, AA muhabirine İsrail polisinin belediye ekipleriyle Doğu Kudüs'teki Silvan bölgesinde yer alan El-Bostan Mahallesi'ne geldiğini söyledi.

Ebu Diyab, kendi evinin yanı sıra Ruveydi ve Ayid ailelerine ait evlerin "ruhsatsız inşa edildikleri iddiasıyla" İsrail tarafından yıkıldığını belirtti.

Evi yıkılan Filistinli Ebu Diyab, sözlerine şöyle devam etti:

"İşgalci İsrail, bizi Kudüs'ten uzaklaştırmak ve evlerimizin yıkıntıları üzerinde Yahudileştirme projesi kurmak amacıyla Bostan Mahallesi'ni hedef alıyor. İsrail, Doğu Kudüs'te Yahudileştirme planlarını hayata geçirmek için dünyanın ABD başkanlık seçimleri, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılardan oluşan gündem yoğunluğunu istismar ediyor."

Ebu Diyab, evinin Şubat 2024'te de yıkıldığını ve tekrar yaptığını anlatarak yaklaşık 1550 Filistinlinin yaşadığı Bostan Mahallesi'ndeki onlarca evin İsrail tarafından yıkılma tehdidi altında olduğunu kaydetti.

Filistin, İsrail ve uluslararası insan hakları kurumları, Tel Aviv yönetiminin, Doğu Kudüs'teki Filistinli nüfusunu azaltmak amacıyla şehirde az sayıda inşaata ruhsat verdiğini belirtiyor.

Söz konusu kurumlar ayrıca Doğu Kudüs'teki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere verilen inşaat ruhsatlarında ise ciddi artış yaşandığına dikkati çekiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

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