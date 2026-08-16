İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evini kendi elleriyle yıkmaya zorladı.

İsrail Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi kendi evini yıkmak zorunda bıraktı İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evini kendi elleriyle yıkmaya zorladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre olay, Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde yaşandı.

İsrail makamları, Filistinli Mamun Salim Şiyuhi'ye ait ev için "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkım kararı verdi.

Şiyuhi, belediye ekiplerinin yıkımı gerçekleştirmesi halinde ortaya çıkacak yüksek maliyetleri karşılayamayacağı için evini kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

Yaklaşık 2 yıl önce inşa edilen 70 metrekare büyüklüğündeki evde Şiyuhi'nin eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı aktarıldı.

İsrail yönetiminin 2026'nın başından bu yana Kudüs'te Filistinlilere ait 200'den fazla ev ve yapıyı yıktığı veya sahiplerini bu yapıları yıkmaya zorladığı belirtiliyor.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" şeklinde değerlendiriyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinliler, İsrail makamlarının yıkım işlemini gerçekleştirmesi halinde kendilerine dayattığı masrafları ödeyemedikleri için zaman zaman evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyor.