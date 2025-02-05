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Dünya

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden çekildiğini açıkladı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden (UNHRC) çekildiğini açıkladı.

Faruk Hanedar  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden çekildiğini açıkladı Fotoğraf: Barış Seçkin/AA

Kudüs

Saar, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini BM İnsan Hakları Konseyinden geri çeken kararını memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

UNHRC'nin "Orta Doğu'daki tek demokrasi olan İsrail'i saplantılı bir şekilde şeytanlaştırdığını" iddia eden Saar, konseyi "antisemitik" olmakla suçladı.

Saar, İsrail'in ayrımcılığa uğradığını öne sürerek konseyden çekildiklerini açıkladı.

Trump, ABD'yi UNRWA ve UNHRC'den çeken kararnameyi imzalamıştı

ABD Başkanı Trump, ülkesini Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile UNHRC'den geri çeken başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

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