İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden çekildiğini açıkladı
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden (UNHRC) çekildiğini açıkladı.
Kudüs
Saar, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini BM İnsan Hakları Konseyinden geri çeken kararını memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.
UNHRC'nin "Orta Doğu'daki tek demokrasi olan İsrail'i saplantılı bir şekilde şeytanlaştırdığını" iddia eden Saar, konseyi "antisemitik" olmakla suçladı.
Saar, İsrail'in ayrımcılığa uğradığını öne sürerek konseyden çekildiklerini açıkladı.
Trump, ABD'yi UNRWA ve UNHRC'den çeken kararnameyi imzalamıştı
ABD Başkanı Trump, ülkesini Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile UNHRC'den geri çeken başkanlık kararnamesini imzalamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.