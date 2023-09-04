Dolar
26.77
Euro
28.92
Altın
1,938.20
ETH/USDT
1,634.50
BTC/USDT
25,916.00
BIST 100
8,141.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail Dışişleri Bakanı, Manama'daki İsrail Büyükelçiliğinin açılışını gerçekleştirdi

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bahreyn'de, ülkesinin Manama Büyükelçiliğinin açılışını yaptı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Gülşen Topçu  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
İsrail Dışişleri Bakanı, Manama'daki İsrail Büyükelçiliğinin açılışını gerçekleştirdi Kaynak: İsrail Dışişleri Bakanlığı /Handout

Kudüs

İsrail Dışişleri Bakanlığına bağlı "IsraelArabic"in sosyal medya plaftormu X sayfasından yaptığı açıklamada, Cohen'in bugün, ülkesinin Manama Büyükelçiliği binasının resmi açılışını gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani'nin de hazır bulunduğu açılışta Cohen'in, Yahudilerin ev ve işyeri açılışlarında uygulayageldiği bir gelenek olan "mezuza"yı (Musevilerin evinin giriş kapısının sağ pervazına yerleştirdiği ve içinde Tevrat'tan metinler bulunan kutucuk) elçilik binasının girişine astığı ifade edildi.

Cohen, Bahreyn Veliaht Prensiyle görüştü

Bahreyn ziyareti kapsamında yetkililerle de bir araya gelen Cohen, bu kapsamda Veliaht Prens Selman bin Hamed Al Halife ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını, sosyal medya platformu X'ten paylaştı.

Cohen, "Veliaht Prens Al Halife ile bir araya geldim. Bölgesel zorlukları, iki ülkenin terörle mücadele konusundaki kararlılığını ve serbest ticaret anlaşmasının desteklenmesini ve İsrail ve Bahreynli gençler arasında işbirliği projelerini görüştük." ifadesini kullandı.

Cohen, Orta Doğu'nun çehresini değiştiren ve bölge halklarının refah ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunan Abraham anlaşmalarını desteklemesinden ötürü Veliaht Prense teşekkürlerini sunduğunu kaydetti.

İsrailli Bakan ayrıca, Tel Aviv yönetiminin, normalleşme ve barış çemberini tüm bölge ülkelerini kapsayacak şekilde genişletmeyi arzuladığını dile getirdi.

Cohen, sayfasında görüşmeye dair fotoğraf da paylaştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, beraberinde siyasetçi ve ekonomistlerden oluşan bir heyetle dün Bahreyn'e gitmişti. Ziyaret, İsrail Dışişleri Bakanının, Abraham anlaşmalarının imzalandığı ülkelerden birine (Bahreyn, BAE, Fas, Sudan) gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nevşehir'deki selin ardından hasar tespit çalışmaları başladı
İyidere Lojistik Limanı 2025 yılında faaliyete geçecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 88. sayısını yayımladı
Ege'de üç il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Samsun'daki selin ardından ekipler yaraları sarıyor

Benzer haberler

İsrail'deki "yargı reformu" protestolarına 8 ayda yaklaşık 7 milyon kişi katıldı

İsrail'deki "yargı reformu" protestolarına 8 ayda yaklaşık 7 milyon kişi katıldı

İsrail Dışişleri Bakanı, Manama'daki İsrail Büyükelçiliğinin açılışını gerçekleştirdi

İsrail'de "yargı reformu" protestoları 35. haftada da devam etti

İsrail polisi Eritrelilerin Tel Aviv’deki protestosuna gerçek mermiyle müdahale etti

İsrail polisi Eritrelilerin Tel Aviv’deki protestosuna gerçek mermiyle müdahale etti
İsrail, Doğu Kudüs'teki Filistinlileri evlerini "kendi elleriyle" yıkmaya zorluyor

İsrail, Doğu Kudüs'teki Filistinlileri evlerini "kendi elleriyle" yıkmaya zorluyor
İsrail Savunma Bakanı, ABD'li yetkililerle "bazı ülkelerle normalleşmeyi" görüştüğünü söyledi

İsrail Savunma Bakanı, ABD'li yetkililerle "bazı ülkelerle normalleşmeyi" görüştüğünü söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet