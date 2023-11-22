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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Dışişleri Bakanı, İsrailli ilk esir grubunun yarın teslim alınacağını bildirdi

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Hamas ile çatışmalara insani ara verecek uzlaşma kapsamında, ilk esir grubunun yarın teslim alınacağını açıkladı.

Mustafa Deveci  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
İsrail Dışişleri Bakanı, İsrailli ilk esir grubunun yarın teslim alınacağını bildirdi

Kudüs

Bakan Cohen, İsrail Ordu Radyosunda katıldığı programda, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek mutabakatta öngörülen esir takası konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Çatışmalara 4 gün ara verileceğini aktaran Cohen, bunun bir "ateşkes" olmadığını ifade etti.

Cohen, anlaşma kapsamında ilk İsrailli esir grubunun yarın (perşembe günü) teslim alınacağını kaydetti.

İsrail ile Hamas, Katar ve Mısır'ın arabulucuğunda esir takası anlaşmasına varmıştı. Bu kapsamında Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli tutuklu serbest bırakılacak.

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