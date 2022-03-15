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Dünya

İsrail devlet kurumlarına yönelik siber saldırıları İran'la bağlantılı bilgisayar korsanları üstlendi

İsrail hükümetine ait resmi internet sitelerine dün düzenlenen siber saldırının İran'la bağlantılı bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Ahmet Dursun   | 15.03.2022
İsrail devlet kurumlarına yönelik siber saldırıları İran'la bağlantılı bilgisayar korsanları üstlendi

Ankara

İsrail hükümetine ait resmi internet sitelerine dün düzenlenen siber saldırının İran'la bağlantılı bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İsrail'de Başbakanlık resmi internet sitesinin yanı sıra İçişleri, Sağlık, Adalet ve Sosyal İşler Bakanlıklarının sitelerine düzenlenen siber saldırıyı "Black Shadow" adlı grup üstlendi.

İran ile ilişkili olduğu ifade edilen Black Shadow, ilk olarak Aralık 2020'de İsrail sigorta şirketi Shirbit'e düzenlediği saldırıyla adını duyurdu. Daha sonra İsrail'e ait birçok internet sitesine saldırı düzenleyen grubun en büyük saldırısı, 6 Kasım 2021'de İsrail'in Cyberverse adlı hosting şirketine yönelikti.

Bilgisayar korsanları saldırı sonucunda İsrail'de eşcinsellerin kullandığı "Atraf" adlı sosyal platformun kullanıcılarının kimlik bilgilerini ele geçirmiş ve 48 saatlik fidye talepleri karşılanmayınca bilgileri internete sızdırmıştı.

Black Shadow'un adı İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın evinde çalışan bir kişinin casusluk suçlamasıyla tutuklanmasında da geçmişti.

Gantz'ın evinde hizmetli olarak çalışan bir kişi, 18 Kasım 2021'de İran ile ilişkili olduğu ifade edilen Black Shadow'a bilgi aktarma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle "İran adına casusluk" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Haaretz gazetesi, dün kaynağı bilinmeyen siber saldırılar sonucu Başbakanlık resmi internet sitesinin yanı sıra İçişleri, Sağlık, Adalet ve Sosyal İşler Bakanlıklarının sitelerine erişim sağlanamadığını duyurmuştu.

Şimdiye kadar İsrail'e karşı gerçekleştirilen en büyük siber saldırı olduğu aktarılan saldırı nedeniyle İsrail hükümetine ait internet sitelerine birkaç saat boyunca erişim sağlanamamıştı.

Haberde ayrıca, siber saldırının bir devlet veya örgüt tarafından yapıldığına inanıldığı ifade edilmişti.

İran devlet televizyonu da dün aynı saatlerde İsrail'in Fordo'daki uranyum zenginleştirme tesisine yönelik sabotaj girişiminin önlendiğini duyurmuştu. İsrail adına sabotaj girişiminde bulunduğu söylenen kişilerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

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