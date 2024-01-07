Dolar
29.84
Euro
32.70
Altın
2,045.15
ETH/USDT
2,252.40
BTC/USDT
44,285.00
BIST 100
7,628.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail’den ABD’ye "Diplomasi sonuçsuz kalırsa Lübnan’da askeri seçeneğe başvuracağız" mesajı

İsrailli yetkililerin, diplomatik çabaların başarısız olması halinde Hizbullah'a yönelik askeri harekat seçeneğine başvurmakta kararlı olduklarını ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'a bildirdikleri iddia edildi.

Burak Dağ  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
İsrail’den ABD’ye "Diplomasi sonuçsuz kalırsa Lübnan’da askeri seçeneğe başvuracağız" mesajı

Ankara

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrailli yetkililer, Hochstein'a yaşanan gerginliğin diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulamaması halinde Hizbullah’ı Lübnan’ın güneyinden uzaklaştırmak için askeri harekat seçeceğine başvurmakta kararlı olduklarını iletti.

Bölgeden tahliye edilen İsraillilerin evlerine dönebilmeleri için kuzey sınırında güvenliğin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, aksi takdirde İsraillilerin geri dönmeyi reddedeceklerini belirtti.

Biden'ın danışmanı Hochstein, Hamas'ın üst düzey yetkilisi Salih el-Aruri'nin Beyrut'ta öldürülmesinin ardından Hizbullah ile artan gerilimi düşürmek için Tel Aviv'e gitmişti.

Hochstein, 4 Ocak’ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşmüştü.

İsrail'in eski Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, 28 Aralık'ta yaptıkları açıklamalarda, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerginliğin diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulmaması halinde Tel Aviv'in yeni adımlar atabileceğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 129 Hizbullah mensubu ile İsrail güçlerinin açıklamasına göre 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Tel Aviv yönetimine bağlı güçlerin, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesinde Hamas ofisini hava saldırısıyla hedef alarak Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi öldürmesi, Hizbullah ile İsrail arasında devam eden kontrollü çatışmaların topyekun savaşa dönüşebileceği endişelerine yol açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Hatay'da yatay mimari önerisi
Binalarda güçlendirme tekniği "çelik dikiş", deprem testini başarıyla geçti
Küçükçekmece’de üst geçit yenileme çalışması yoğunluğa neden oluyor
Bakan Uraloğlu, 2 YHT hattında 2 yılda "seyahat rekoru" kırıldığını bildirdi
İzmir'de kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Benzer haberler

Hamas: İşgalci İsrail’in gazeteci Dahduh ile Süreyya'yı öldürmesi savaş suçudur

Hamas: İşgalci İsrail’in gazeteci Dahduh ile Süreyya'yı öldürmesi savaş suçudur

İsrail Gazze'de gazetecileri taşıyan aracı vurdu, 2 gazeteciyi öldürdü

ABD'li yetkililerin, Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırıldığını geç öğrendikleri iddia edildi

İsrail saldırısında yaralanan 3 yaşındaki kız çocuğunun korkudan titrediği anlar kameralara yansıdı

İsrail saldırısında yaralanan 3 yaşındaki kız çocuğunun korkudan titrediği anlar kameralara yansıdı
İsrail’den ABD’ye "Diplomasi sonuçsuz kalırsa Lübnan’da askeri seçeneğe başvuracağız" mesajı

İsrail’den ABD’ye "Diplomasi sonuçsuz kalırsa Lübnan’da askeri seçeneğe başvuracağız" mesajı
Filistinli kız çocuğu İsrail saldırısında yaralanan annesinin elini bırakmadı

Filistinli kız çocuğu İsrail saldırısında yaralanan annesinin elini bırakmadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet