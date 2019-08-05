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Dünya

İsrail Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 askerde kansere yakalandı

İsrail'de çoğunluğu hava savunma sistemi Demir Kubbe'de çalışan 30 askerin kansere yakalandığı belirtildi.

Gülşen Topçu   | 05.08.2019
İsrail Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 askerde kansere yakalandı

Kudüs

İsrail Kanal 13 Televizyonu'nda çalışan gazeteci Adam Shafer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çoğu Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 askerin kansere yakalandığını ifade etti.

Shafer, İsrailli askerlerin, hava savunma sisteminde çalışmalarıyla hastalığa yakalanmaları arasında bir ilişki olup olmadığının incelenmesini istediğini aktardı.

İsrail'den konuyla ilgili açıklama yapılmadı

İsrail ordusundan ve televizyon kanalından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Demir Kubbe füze savunma sistemi, kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor.

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