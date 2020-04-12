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Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den Gantz'ın koalisyonu kurmak için ek süre talebine ret

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz'ın koalisyon hükumetini kurmak için 2 hafta ek süre talebini reddetti.

Mustafa Deveci   | 12.04.2020
İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den Gantz'ın koalisyonu kurmak için ek süre talebine ret Fotoğraf: Milos Miskov/AA

Kudüs

İsrail Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in, koalisyonu kurması için tanınan mühleti yarın akşam sona erecek olan Mavi-Beyaz lideri Benny Gantz'a ek süre vermeyeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Gantz ile Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükumeti kurmak için yarın akşama kadar anlaşamamaları halinde, Rivlin'in koalisyonu kurma görevini İsrail Meclisine verebileceği ifade edildi.

Rivlin'in, Gantz'ın başarısız olması halinde koalisyonu kurma görevini Netanyahu'ya vermesi bekleniyordu.

Üç seçime rağmen koalisyon krizi çözülemedi

İsrailli seçmen bir yıl içinde, ülkedeki koalisyon krizi nedeniyle 2 Mart'ta üçüncü kez sandık başına gitmişti.

Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud, 120 sandalyeli meclise 36 milletvekili göndererek yarışı önde tamamlarken, Mavi-Beyaz 33'te kalarak ikinci olmuştu.

Rivlin, 16 Mart'ta koalisyon hükumetini kurma görevini partisi seçimde ikinci olsa da 15 milletvekiliyle meclisin üçüncü büyük grubu olmayı başaran Ortak Arap Listesi Bloku'nun da desteğini alan Gantz'a vermişti.

Gantz, partisinden gelen itirazlara rağmen Meclis Başkanlığına adaylığını açıklamış ve Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blokun oylarıyla seçilmişti.

Bu gelişme üzerine Netanyahu ile Gantz arasındaki koalisyon görüşmeleri hız kazanırken, Yeş Atid ve Telem Partisi, Mavi-Beyaz İttifakı'ndan ayrılmıştı.

Netanyahu ile Gantz arasındaki koalisyon görüşmeleri devam etse de iki lider henüz anlaşamadı.

İsrail'deki yasalar gereği koalisyonu kurmakla görevlendirilen milletvekiline 28 gün süre tanınıyor. Talep etmesi ve Cumhurbaşkanının da onaylaması halinde 2 hafta ek süre verilebiliyor.

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