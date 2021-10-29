Dolar
9.62
Euro
11.13
Altın
1,776.01
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,522.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'ne katılıyor
logo
Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kefr Kasım katliamı nedeniyle özür diledi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 1956 yılında gerçekleştirilen Kefr Kasım katliamıyla ilgili özür dileyerek, "Kendim ve İsrail devleti adına af diliyorum." dedi.

Mustafa Deveci   | 29.10.2021
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kefr Kasım katliamı nedeniyle özür diledi

Kudüs

Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı ve 23'ü çocuk 49 kişinin öldürüldüğü katliam nedeniyle Kefr Kasım kentinde düzenlenen anma törenine katıldı.

Törende konuşan Herzog, Kefr Kasım katliamının İsrail tarihinin en üzücü olaylarından biri olduğunu belirtti.

Masumların tüm siyasi çekişmelerden uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Herzog, "49 kurbanın anısı, onların aileleri ve Kefr Kasım sakinlerinin önünde başımı eğiyor, kendim ve İsrail devleti adına af diliyorum." ifadesini kullandı.

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez de 2007'de Kefr Kasım'ı ziyaret etmiş ve katliam nedeniyle özür dilemişti.

Kefr Kasım katliamı

Katliam emri veren komutanın, 1 kuruş para cezasıyla serbest bırakılması nedeniyle "Bir Kuruş" olarak da anılan Kefr Kasım katliamı 29 Ekim 1956'da aynı adlı Filistin köyünde gerçekleşti.

Olay öncesinde İsrail, kendi sınırları içinde ve Ürdün sınırına komşu Filistin köylerinde 17.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bölgedeki İsrailli komutan İshar Şadmi, yasağın kararlılıkla uygulanmasını talep ederek, aykırı davrananlara ateş açılmasını emretti.

Şadmi'nin birlik komutanı Samuel Malinki'ye "Ölülerin olması daha iyi. Duygusallık istemiyorum." dediği de tarih sayfalarında olaya ilişkin geçen anekdotlardan biri olarak yer aldı.

Köy muhtarı, sokağa çıkma yasağının başlamasından yalnızca yarım saat önce konu hakkında bilgilendirilmesi üzerine, köy dışında çalışan yasaktan habersiz yaklaşık 400 kişi bulunduğunu ve yarım saatin bu kişileri haberdar etmek için yeterli olmayacağını İsrailli yetkililere iletti.

İsrailli yetkililer ise köye dönenlere bir şey yapılmayacağına dair taahhütte bulunmasına rağmen bu söz tutulmadı ve 29 Ekim 1956'da sadece köy girişinde 43 kişi öldürüldü. Olayda 23'ü çocuk olmak üzere 48 kişi İsrail güçleri tarafından katledildi.

Bazı kaynaklarda ise hayatını kaybeden kadınlardan birinin hamile olması nedeniyle ölü sayısı 49 olarak aktarılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da 50 milyondan fazla kişi Kovid-19 aşısı oldu
Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 1700’ü geçti
Fransa'da 1300 hemşire görevinden istifa etti
Türkiye'de 25 bin 528 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti
Kiev'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren tedbirler sıkılaştırılacak

Benzer haberler

İsrail polisi Kudüs’te 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail polisi Kudüs’te 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kefr Kasım katliamı nedeniyle özür diledi

Biden yönetiminin Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlerin genişletilmesini engellemeyeceği söylendi

İsrail, 107 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklunun dondurulan idari tutukluluk kararını yeniledi

İsrail, 107 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklunun dondurulan idari tutukluluk kararını yeniledi

AB, İsrail'e yasa dışı yerleşimleri durdurma çağrısını yineledi

AB, İsrail'e yasa dışı yerleşimleri durdurma çağrısını yineledi
Filistin'den İsrail'in Kudüs'teki cadde ve sokak adlarını değiştirmesine tepki

Filistin'den İsrail'in Kudüs'teki cadde ve sokak adlarını değiştirmesine tepki