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Dünya

İsrail cezaevine giren ilk Filistinli kadın olarak bilinen Bernavi, son yolculuğuna uğurlandı

İsrail cezaevine giren ilk Filistinli kadın olan ve perşembe günü 83 yaşında Mısır'da hayatını kaybeden Fatıma el-Bernavi, Gazze'de toprağa verildi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Zeynep Tüfekçi Gülay   | 06.11.2022
İsrail cezaevine giren ilk Filistinli kadın olarak bilinen Bernavi, son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

Fetih Hareketi'nin çağrısıyla düzenlenen cenaze törenine katılan Filistinliler, Bernavi'nin posterlerini taşıyarak yürüdü.

Gazze'nin batısındaki Şeyh Zayid bin Sultan Al Nahyan Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Filistinli kadının cenazesi toprağa verildi.

Fetih Hareketi Danışma Meclisi Üyesi İbrahim Ebu en-Neca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgale karşı direniş ve mücadeleyle dolu bir hayatın ardından Bernavi'yi son yolculuğuna uğurluyoruz." dedi.

Bernavi'nin, Filistinli tutukluların korunması, işgalle mücadele, siyasi hayata katılım ve Filistin'de kadın polis teşkilatının kurulmasında son derece önemli rolünün olduğunu vurgulayan Neca, Filistin topraklarındaki haklarından ve Kudüs'ten taviz vermeyen bir yaşam geçiren merhumenin ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Mısır'da perşembe günü hayatını kaybeden Bernavi'nin cenazesi, kısa süre önce defnedilmesi için Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye getirilmişti.

İsrail cezaevlerine giren ilk Filistinli kadın olan, Kudüs doğumlu Bernavi, 1968 yılında girdiği İsrail cezaevinde 10 yıl tutuklu kalmıştı.


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