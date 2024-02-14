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MSB'ye ait askeri uçak, Mısır'dan hasta ve beraberinde refakatçileri ile birlikte 11. Ana jet Üssü Etimesgut Askeri Havalimanı’na indi. Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray ile oynayacakları maçın son hazırlıklarını RAMS Park'ta gerçekleştiriyor. Beykoz Tokatköy’deki kibrit fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail bu yıl sakat kalan 20 bin askeri rehabilite etmeye hazırlanıyor

İsrail Savunma Bakanlığı, 7 Ekim'den bugüne 5500'den fazla askerin fizik tedavi aldığını, yıl sonuna kadar ise sakatlanan 20 bin askerin fizik tedavi ve rehabilitasyon biriminde tedavi göreceğini açıkladı.

Enes Canlı  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
İsrail bu yıl sakat kalan 20 bin askeri rehabilite etmeye hazırlanıyor Fotoğraf: Nir Keidar/AA

Kudüs

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığın bünyesindeki fizik tedavi ve rehabilitasyon biriminin yıl sonuna kadar 20 bin asker ve subayı tedavi etmeye hazırlandığını belirtti.

Bakanlık, 7 Ekim'den bugüne sakatlanan 5 bin 500 kadın ve erkek askerin fizik tedavi ve rehabilitasyon birimine başvurduğunu paylaştı.

Son 24 saatte 15 asker daha yaralandı

İsrail Ordu Sözcülüğü, son 24 saatte 6'sı Gazze'deki kara işgalinde, biri ağır 4'ü orta derece toplam 15 askerinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki İsrail ordusunun kara işgali başlamasından bugüne 1352, 7 Ekim'den bugüne de 2897 askerin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, 29'u ağır yaralı, 237'si orta derece olmak üzere toplam 352 askerinin hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı.

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