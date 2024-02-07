Dolar
30.60
Euro
32.93
Altın
2,033.15
ETH/USDT
2,362.80
BTC/USDT
42,933.00
BIST 100
8,908.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, BM'nin Gazze Vadisi'ne hızlı ulaşım için kontrol noktalarının açılması taleplerini reddetti

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde yer alan Gazze Vadisi'ne hızlı ulaşım için kontrol noktalarının açılması yönünde geçen ay yaptığı 22 talebin de İsrail tarafından reddedildiğini bildirdi.

Mustafa Deveci  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
İsrail, BM'nin Gazze Vadisi'ne hızlı ulaşım için kontrol noktalarının açılması taleplerini reddetti

Ankara

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Vadisi'ne hızlı ulaşım amacıyla kontrol noktalarının açılması için geçen ay İsrail'e 22 talepte bulunulduğu belirtildi.

Bu taleplerden hiçbirinin yerine getirilmediğine dikkati çekilen açıklamada, "Depoların etrafındaki yoğun trafik sıkışıklığı ve insani ihtiyaçların yüksek seviyesi göz önüne alındığında, erken hareket etmek hayati önem taşıyor." ifadesine yer verildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ocak ayında Gazze'nin kuzeyi için planladığı yardım operasyonlarının 61'inden sadece 10'unu gerçekleştirebildiğini, diğerlerinin İsrail tarafından engellendiğini bildirmişti.

Gazze Şeridi'ni işgal eden İsrail ordusu, bölgeyi üçe bölmüş durumda. Bu bölünen noktalarda İsrail ordusunun kontrol noktaları bulunuyor.

Bu noktalardan insani yardımlar dahil İsrail'in izni olmadan geçişlere izin verilmiyor.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Makaron paketlerindeki sağlık uyarısının kapladığı alan yüzde 85'e çıkarıldı
İzmir'de nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 30 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi
Sinop Kalesi'nde acil onarılması gereken yerlerin önemli bölümündeki çalışma tamamlandı
Deprem mağduru Hataylı besiciler üretimin kamu alımlarıyla desteklenmesini istiyor

Benzer haberler

İsrail, BM'nin Gazze Vadisi'ne hızlı ulaşım için kontrol noktalarının açılması taleplerini reddetti

İsrail, BM'nin Gazze Vadisi'ne hızlı ulaşım için kontrol noktalarının açılması taleplerini reddetti

GÖRÜŞ- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, KKTC'de çözümün değil sorunun bir parçası

Blinken, Netanyahu'nun ofisinin reddetmesine rağmen İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ile baş başa görüşecek

İsrail güçleri, Batı Şeria’daki baskınlarda birçok Filistinliyi gözaltına aldı ve yaraladı

İsrail güçleri, Batı Şeria’daki baskınlarda birçok Filistinliyi gözaltına aldı ve yaraladı
İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi
Mısır, Gazze'de ateşkes sağlanması için taraflarla görüşmelerini yoğunlaştıracak

Mısır, Gazze'de ateşkes sağlanması için taraflarla görüşmelerini yoğunlaştıracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet