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Dünya

İsrail, BM'nin 6 Ekim'den beri Gazze'nin kuzeyine tüm yardım ulaştırma girişimlerini engelledi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 50 günden uzun süredir kuşatma altında tuttuğu ve yaklaşık 75 bin Filistinlinin yaşadığı Gazze'nin kuzeyine insani yardım ulaştırılmasını engellediğini duyurdu.

Muhammed Emin Canik  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
İsrail, BM'nin 6 Ekim'den beri Gazze'nin kuzeyine tüm yardım ulaştırma girişimlerini engelledi

İstanbul

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, BM'nin 6 Ekim'den 25 Kasım'a kadar Gazze'nin kuzeyine insani yardım ulaştırılması için yaptığı 91 girişimden 82'sinin reddedildiği, 9'unun da engellendiği belirtildi.

İsrail'in 5 Ekim'den bu yana kuşatma uyguladığı Gazze'nin kuzeyini oluşturan Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya beldelerinde yaşayan yaklaşık 75 bin Filistinlinin hayatta kalma şansının azaldığına dikkati çekildi.

Bölgede şiddetli saldırıların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, geçtiğimiz 3 günde sağanak yağışın ve düşen hava sıcaklıkların da bölgede yaşam koşullarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, "Kuşatma altındaki bölgelerden kaçan binlerce aile battaniye, yatak veya su geçirmez çadır olmadan soğukta ve yağmur altında barınıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun kuşatması altındaki Gazze'nin kuzeyindeki durumun "son derece kötü" olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bölge halkını göçe zorlayan İsrail ordusu, düzenlediği saldırılarla binaları ve yerleşim yerlerini yok ediyor, hastaneleri hedef alıp sağlık personelini alıkoyuyor ve bölgeye tıbbi ve insani yardım girişini engelliyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

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