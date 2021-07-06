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Dünya

İsrail Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilerin yararlandığı bir su hattını kullanılmaz hale getirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilerin su ihtiyacını karşıladığı boru hattını "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla söktü.

Qais Omar Darwesh Omar,Halime Afra Aksoy   | 06.07.2021
İsrail Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilerin yararlandığı bir su hattını kullanılmaz hale getirdi

Ramallah

El-Halil'in güney dağlık kesimi ve Musafir Yatta Koruma ve Direniş Komitesi Koordinatörü Fuad el-Amur, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin Musafir Yatta bölgesine iş makinesiyle baskın düzenlediğini ifade etti.

Amur, İsrail güçlerinin, bölgedeki yaklaşık 500 Filistinlinin yararlandığı suyu taşıyan boru hattını "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla sökerek kullanılmaz hale getirdiğini söyledi.

Yıkım işlemine tepki gösteren Amur, "İsrail, Filistinlilerle her şekilde savaşıyor; onları içme suyundan mahrum ediyor." dedi.

İsrail, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını kapsayan "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ya da arazi ıslahını çeşitli yollarla engelliyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

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