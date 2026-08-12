İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentinde yasa dışı yerleşimler için Filistinlilere ait 26 binayı yıkıyor

"Kaçak" olduğunu iddia ettiği Filistinlilere ait binaları yıkmakla övünen Smotrich, Cenin kentindeki yıkıma ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 2005'te boşaltılan "Ganim" ve "Kadim" adlı yasa dışı yerleşim birimlerinin yeniden kurulması için yıkımların bu sabah itibarıyla başladığını belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın sunduğu, gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 19 yeni yasa dışı yerleşim birimi kurulmasına ilişkin plan Güvenlik Kabinesi'nde onaylanmıştı.

Kabinenin onay verdiği plan; Batı Şeria'nın tamamına dağılan 11 yeni yasa dışı yerleşim birimi inşa edilmesi, 2005'te boşaltılan "Ganim" ve "Kadim"in yeniden kurulması ve 6 kaçak yerleşim biriminin de İsrail nezdinde tanınmasını kapsıyor.

Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyor

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Atsiyon" Yahudi yerleşim birimi, İsrail’in 1967’de Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim birimi inşa edildi.

Yahudi yerleşim birimlerini takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yasa dışı yerleşim birimi haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim birimi mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de "kaçak" sayılan 224 kaçak yerleşim birimi bulunuyor.

Buna göre, işgal altındaki Batı Şeria'da toplamda 365 Yahudi yerleşimi bulunmakta. İsrail hükümetinin aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu kaçak yerleşim birimlerine de sık sık aldığı kararlarla tek taraflı "onay" verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail ordusu Beytüllahim'de Filistinlilere ait üç katlı binayı yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait bir binayı yıkarak 3 aileyi daha evsiz bıraktı.

İsrail askerleri, sabah saatlerinde iş makineleri ve yıkım ekipleriyle Beytüllahim'in güneyindeki Masara köyüne baskın düzenledi.

Baskının ardından İsrail güçleri, köyde Filistinli 3 ailenin yaşadığı üç katlı bir binayı yıktı.

Yıkım öncesinde İsrail güçleri, İkinci Oslo Anlaşması kapsamında "C bölgesi" olarak sınıflandırılan alanda "ruhsatsız" inşa edildiği iddiasıyla binadaki eşyaların bir kısmını dışarı çıkardı.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik bakımından Filistin'e, "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e bırakılmış; yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e devredilmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin temmuz ayının başında yayımladığı rapora göre, İsrail, 2026'nın ilk 6 ayında Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı.

Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere 923 Filistinli etkilendi. Aynı dönemde İsrail makamları 254 yapı hakkında da yıkım kararı çıkardı.