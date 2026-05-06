İsrail, Batı Şeria'da aralarında kadın ve çocukların olduğu 18 Filistinliyi gözaltına aldı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlediği baskınlarda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre, İsrail güçleri Beytullahim kentine baskın düzenledi.

Evlerine baskın düzenlenen 4 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçlerinin gözaltına aldığı Filistinlilerden 3'ünün 17 yaşlarında, birinin 31 yaşında olduğu ifade edildi.

Askerler, evlerine baskın düzenledikleri Filistinlileri darbetti

İsrail ordusu El Halil kentine düzenlediği baskında Filistinlerin evlerine ve mülklerine zarar verdi.

Ev sakinlerini darbeden İsrail askerleri, biri kadın 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan Nablus kentine düzenlenen baskında da 8 Filistinli gözaltına alındı.

Cenin kentinin Kabatiye beldesine baskın düzenleyen İsrail ordusu, belde sokaklarında piyade birlikleri konuşlandırdı; evleri bastı.

Filistinli anne ile kızı gözaltına alındı

İsrail güçleri, Bire kentinde bir eve düzenlediği baskında Filistinli bir kadın ile kızını gözaltına aldı.

Ramallah'ın batısındaki Batı Leben ile Abud köylerine de baskın düzenleyen İsrail askerleri, evlerine zorla girdiği 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. Bu süreçte düzenlenen saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.

İsrail askerleri Doğu Kudüs'te bir Filistinlinin evini yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde yer alan Sevahira beldesinde bir Filistinliye ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Kudüs Valiliğine dayandırdığı habere göre, İsrail güçleri Sevahira beldesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail güçleri, Filistinli Mustafa Abdulgani Zeatira'ya ait iki katlı evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yerle bir etti.

İsrail, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarımsal faaliyetlerine ciddi kısıtlamalar getiriyor, Filistinliler için "ruhsat" alımını da zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.