Dolar
35.49
Euro
36.20
Altın
2,666.43
ETH/USDT
3,052.50
BTC/USDT
92,408.00
BIST 100
9,733.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, Batı Şeria'da 372 yasa dışı konutun daha inşasını onaylamaya hazırlanıyor

İsrail yönetiminin, işgali altındaki Batı Şeria'da 372 yasa dışı konutun daha inşasına onay vermeye hazırlandığı belirtildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Çağrı Koşak  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
İsrail, Batı Şeria'da 372 yasa dışı konutun daha inşasını onaylamaya hazırlanıyor

İstanbul

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi), konuyla ilgili açıklamasında, Tel Aviv Sivil Yönetimine bağlı Yüksek Planlama Konseyinin 15 Ocak'ta toplantı yapacağı belirtildi.

Söz konusu toplantıda Kudüs'ün güneyindeki "Beitar Illit" adlı yerleşim biriminde 372 konutun inşasını onaylamasının beklendiği ifade edilen açıklamada, bunun gerçekleşmesi halinde, Tel Aviv yönetiminin son 6 haftada 2 bin 749 konutun inşasına onay vermiş olacağı kaydedildi.

Açıklamada, 2024 yılında 9 bin 884 yasa dışı konuta onay verildiği anımsatılarak, 2025 yılında bu rakamın çok daha artmasından endişe duyulduğu vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, Filistin topraklarını gasbeden 700 bin İsrailli yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı
İzmir'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Emine Erdoğan'dan "Aile Yılı" paylaşımı
Dışişleri Bakanı Fidan, Slovenyalı mevkidaşı Fajon ile Ankara'da görüştü
Kabine üyelerinden, "Aile Yılı" paylaşımı

Benzer haberler

İsrail, Batı Şeria'da 372 yasa dışı konutun daha inşasını onaylamaya hazırlanıyor

İsrail, Batı Şeria'da 372 yasa dışı konutun daha inşasını onaylamaya hazırlanıyor

Filistin’den İsrail’in "ilhak hazırlığı" kapsamında soykırımı Gazze’den Batı Şeria’ya taşıma uyarısı

İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu ve evleri vurdu: 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Çalışan Gazeteciler Günü'nde öldürdüğü Filistinli kameramanın eşi AA'ya konuştu

İsrail'in Çalışan Gazeteciler Günü'nde öldürdüğü Filistinli kameramanın eşi AA'ya konuştu
Suriye'de işgalini sürdüren İsrail ordusu, başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına sokuldu

Suriye'de işgalini sürdüren İsrail ordusu, başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına sokuldu
İsrail ordusu, Batı Şeria'da evlere düzenlediği baskınlarda yaklaşık 70 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da evlere düzenlediği baskınlarda yaklaşık 70 Filistinliyi gözaltına aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet