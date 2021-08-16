Euro
9.97
Dolar
8.46
BIST 100
1,455.25
Altın
1,787.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, Batı Kudüs’teki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle uluslararası yardım istedi

İsrail yönetimi, Batı Kudüs’te dün ormanlık alanda çıkan ve söndürülemeyen yangınlar nedeniyle bazı ülkelerden yardım talep etti.

Mustafa Deveci   | 16.08.2021
İsrail, Batı Kudüs’teki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle uluslararası yardım istedi

Kudüs

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden yangınların söndürülmesi için yardım istediklerini belirtti.

Lapid, Dışişleri Bakanlığının, Fransa ve İtalya başta olmak üzere diğer ülkelere yaptıkları yardım taleplerini koordine etmek için çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan öğleden sonra başlayan rüzgarın etkisiyle Batı Kudüs yakınındaki ormanlık alanda devam eden yangınlar etkisini daha da artırdı.

İtfaiye ekipleri ve hava araçlarının müdahalesiyle yangınlar kontrol alınmaya çalışıldı.

Havanın kararmasıyla hava araçları müdahalelerine ara verirken, itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Akşam saatlerinde rüzgarın etkisinin azalmasıyla yangının etkisi de geriledi.

Dün öğleden sonra başlayan yangınlarda şu ana kadar 16 bin dönümden fazla ormanlık alan yandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19 risk haritasında düşük riskli il sayısı 28'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 18 bin 163 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 382 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İsrail, Batı Kudüs’teki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle uluslararası yardım istedi

İsrail, Batı Kudüs’teki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle uluslararası yardım istedi

İsrail'de aktif Kovid-19 vakası 2 ayda 200'den 50 bine çıktı

Onlarca fanatik Yahudi İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Japon ve İsrailli firmalar Ay toprağından oksijen üretecek

Japon ve İsrailli firmalar Ay toprağından oksijen üretecek
Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinlilerin sayısı 4'e yükseldi

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinlilerin sayısı 4'e yükseldi
İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 5 Filistinliyi yaraladı