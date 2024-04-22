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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail baskınında Nasır Hastanesi'nde bulunan 2 bin Filistinlinin akıbeti bilinmiyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi kompleksine baskını sırasında orada bulunan 2 bin Filistinlinin akıbetinin meçhul olduğu belirtildi.

Hamdi Yıldız, Mustafa M. M. Haboush  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
İsrail baskınında Nasır Hastanesi'nde bulunan 2 bin Filistinlinin akıbeti bilinmiyor Fotoğraf: Anas Zeyad Fteha - AA

Gazze

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Nasır Hastanesi kompleksinde sivil savunma ekiplerinin toplu mezardan cesetleri çıkarma çalışmalarının dördüncü gününde devam ettiğini duyurdu.

Açıklamada, bugün toplu mezardan çıkarılan 73 kişi ile cuma gününden bu yana toplam 283 Filistinlinin cesedine ulaşıldığı ifade edildi.

Toplu mezardan çıkarılanlardan 42 kişinin kimliğinin tespit edildiğine yer verilen açıklamada, İsrail ordusunun öldürdüğü cesetleri kumların altında oldukça derine gömdüğü ve üzerlerine çöp boşalttığına dikkati çekildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin baskını sırasında Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan yaklaşık 2 bin kişinin akıbetinin bilinmediği, öldürüldükleri yada alıkonularak götürüldüklerine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığı kaydedildi.

Medya Ofisinin açıklamasında, toplu mezardan çıkarılan aralarında kadın ve yaşlıların da bulunduğu cesetlerin bir kısmının elleri kelepçeli ve üzerlerinden elbiseleri çıkarılmış şekilde soğuk kanlılıkla öldürüldüğü belirtildi.

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