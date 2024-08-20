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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basınına göre, müzakereciler Netanyahu'nun esir takası görüşmelerini kasıtlı olarak sabote ettiğini düşünüyor

İsrail'in müzakere heyetinde yer alan yetkililerin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun esir takası ve ateşkes görüşmelerini kasıtlı olarak sabote etmekle suçladığı bildirildi.

Mustafa Deveci  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
İsrail basınına göre, müzakereciler Netanyahu'nun esir takası görüşmelerini kasıtlı olarak sabote ettiğini düşünüyor

Ankara

İsrail resmi televizyon kanalı KAN'da yer alan haberde, Netanyahu'nun getirdiği şartlar nedeniyle çıkmaza giren esir takası ve ateşkes müzakerelerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

KAN'a konuşan ve adları açıklanmayan müzakere heyetindeki yetkililerin, esir takası ve ateşkes görüşmelerindeki çıkmaz nedeniyle Netanyahu'yu suçladığı belirtildi.

Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni ikiye ayıran Netzarim Koridoru ile Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceklerine yönelik bugün yaptığı açıklamayı anımsatan yetkilinin, "Netanyahu'nun açıklaması müzakereleri havaya uçurmayı amaçlıyor, başka açıklaması yok. Başbakan, bir sonraki zirve öncesinde Philadelphi Koridoru ve Netzarim için çözümler üzerinde çalıştığımız kritik bir dönemde olduğumuzu biliyor." ifadelerini kullandığı belirtildi.

İsrailli yetkilinin Netanyahu'nun müzakerelerde "ilerleme" olduğunu bildiğini ancak buna rağmen tam tersine açıklamalar yaptığına dikkati çektiği kaydedildi.

Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esir ailelerinin temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmede, Netzarim Koridoru ile Philadelphi Koridoru'ndaki İsrail askerlerini çekmeyeceklerini söylemişti.

Görüşmeye ilişkin İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun temsilcilere Tel Aviv ile Hamas arasında bir esir takası mutabakatı olacağından emin olmadığını söylediği aktarılmıştı.

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