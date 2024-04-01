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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basınına göre, İsrailli ve ABD'li yetkililer çevrim içi toplantıyla Refah'ı görüşecek

İsrailli ve ABD'li yetkililerin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı Refah kentine olası kara saldırısı yerine Washington yönetiminin alternatif önerilerini çevrim içi toplantıyla görüşeceği bildirildi.

Mustafa Deveci  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
İsrail basınına göre, İsrailli ve ABD'li yetkililer çevrim içi toplantıyla Refah'ı görüşecek

Ankara

İsrail merkezli "Walla" haber sitesinde yer alan haberde, ABD'li ve İsrailli yetkililerin bugün çevrim içi bir toplantı yapacağı belirtildi.

Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, toplantıda Washington yönetiminin İsrail'in Refah'a kara saldırısı yerine alternatif önerilerinin ele alınacağı ifade edildi.

Görüşmede, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İsrail Stratejik İşler Bakanı ve Savaş Kabinesi Üyesi Ron Dermer'in heyetlere başkanlık edeceği kaydedildi.

Haberde ayrıca Refah'a kara saldırısı yerine alternatiflerin görüşüleceği ikinci toplantının gelecek hafta yüz yüze yapılacağı öne sürüldü.

ABD yönetimi, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısına karşı olduğunu sık sık dile getiriyor. İsrail ise ABD'nin itirazlarına rağmen Refah'a kara saldırısı başlatacağını söylüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını onayladığını bildirmişti.

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