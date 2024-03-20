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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basınına göre İsrailli sözcü, İngiltere Dışişleri Bakanı'nı "kızdırdığı için" açığa alındı

İsrail hükümet sözcüsü Eylon Levy'in İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'u sosyal medyada verdiği yanıtla "kızdırdığı için" açığa alındığı bildirildi.

Mustafa Deveci  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
İsrail basınına göre İsrailli sözcü, İngiltere Dışişleri Bakanı'nı "kızdırdığı için" açığa alındı

Ankara

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu ile arası bozuk olduğu söylenen sözcü Levy'nin açığa alındığı belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, 8 Mart'ta X platformunda yaptığı paylaşımda İsrail'e daha fazla insani yardım tırının Gazze Şeridi'ne girişine izin vermesi çağrısında bulunmuştu.

Cameron'un paylaşımını yanıtlayan Levy, Gazze'ye insani yardım girişinde hiçbir sınırlama olmadığını iddia ederek, "Bizi sınayın. Kerem Şalom'a (Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı) günde 100 tır daha gönderin, onları içeri alalım." ifadesini kullanmıştı.

Haberde, Levy'nin X sosyal medya platformunda verdiği cevapla İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'u "kızdırdığı", İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Levy'nin sosyal medya üzerinden verdiği yanıttan rahatsızlığını Tel Aviv yönetimine ilettiği aktarıldı.

Levy daha sonra Cameron'a verdiği yanıtları X platformundan silmişti.

Haberde, sözcü Levy'nin bu gelişmenin ardından açığa alındığına dikkati çekildi.

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