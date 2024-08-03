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Dünya

İsrail basınına göre, Biden, Netanyahu'dan Hamas'la esir takası anlaşması imzalamasını istedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Hamas'la esir takası anlaşması imzalamasını istediği iddia edildi.

Said Amori, Gülşen Topçu  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
İsrail basınına göre, Biden, Netanyahu'dan Hamas'la esir takası anlaşması imzalamasını istedi

Kudüs

İsrail Kanal 12 Televizyonunun isimlerini açıklamadığı 2 ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Biden, Netanyahu'yu telefonla arayarak esir takası anlaşmasının halihazırda yapılacak en önemli şey olduğunu söyledi.

Zor geçtiği ve Biden'ın sert üslup takındığı ifade edilen görüşmede Biden, Netanyahu'dan bölgede tansiyonu yükseltmekten kaçınmasını ve bunun yerine esir takası anlaşması ve Gazze'de ateşkes için çalışmasını istedi.

Taraflar ayrıca Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına karşılık İran'dan gelebilecek olası misillemeye ilişkin yürütülen askeri hazırlıkları da görüştü.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.


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