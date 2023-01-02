Dolar
18.71
Euro
19.95
Altın
1,827.40
ETH/USDT
1,217.50
BTC/USDT
16,723.00
BIST 100
5,661.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail basını: Savunma Bakanlığı, İran'a olası bir saldırı için bütçe artışı talep etti

İsrail Savunma Bakanlığının, İran'a yönelik muhtemel bir saldırıya hazırlık için bütçesinin artırılmasını talep ettiği belirtildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Gülşen Topçu   | 02.01.2023
İsrail basını: Savunma Bakanlığı, İran'a olası bir saldırı için bütçe artışı talep etti

KUDÜS

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), konuya ilişkin ismini açıklamadığı emniyet kaynağına dayandırarak bir haber yayınladı.

Haberde, Savunma Bakanlığının, 2023 ve 2024 için 10 milyar şekellik (2,8 milyar dolar) artış talep ettiği ve bunun mevcut bütçede yüzde 12'lik bir artışa tekabül ettiği aktarıldı.

İran'a yönelik olası bir askeri saldırıya hazırlık ve enflasyonun bakanlık bütçesinde sebep olduğu erime nedeniyle böyle bir talepte bulunulduğu ifade edilen haberde artış talebinin, "gerçek olamayacak kadar" abartılı olduğu kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni kurduğu hükümetin hedefleri arasında, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına engel olmak da yer alıyor.

Geçen yıl da pek çok İsrailli yetkili, ordunun, İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda muhtemel bir askeri saldırı için hazırlandığını ifade etmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuken kesinleşti
Yunan sahil güvenlik botunun göçmenleri Türk kara sularına itmesi İHA ile tespit edildi
Somalili çiftin uyuşmazlığını Türk mahkemesi çözdü
Diyarbakır anneleri evlatları için nöbette
10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

İsrail basını: Savunma Bakanlığı, İran'a olası bir saldırı için bütçe artışı talep etti

İsrail basını: Savunma Bakanlığı, İran'a olası bir saldırı için bütçe artışı talep etti

AB, Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'teki kilise mülklerine el koymasından endişeli

Netanyahu hükümetinin programı ve koalisyon anlaşmalarında "aşırı sağ politikalar" öne çıktı

İsrail işgalindeki Batı Şeria için 2022 son dönemin "en kanlı yılı" oldu

İsrail işgalindeki Batı Şeria için 2022 son dönemin "en kanlı yılı" oldu

İsrail siyasetine damga vuran Binyamin Netanyahu 6’ncı kez başbakan oldu

İsrail siyasetine damga vuran Binyamin Netanyahu 6’ncı kez başbakan oldu
İsrail’in nüfusu 10 milyona dayandı

İsrail’in nüfusu 10 milyona dayandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet