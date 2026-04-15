İsrail basını: Ordu, Gazze'deki gibi Lübnan'da yıkımı genişletiyor ve askeri noktaları artırıyor İsrail basını, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki kara saldırıları çapını genişlettiğini, askeri noktaları artırdığını ve Gazze Şeridi'nde yaptığına benzer şekilde evleri yıktığını bildirdi.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu son dönemde Lübnan’ın güneyinde ve sınır hattı boyunca ilave askeri noktalar kurdu.

Geçen ay kara işgalini yeniden başlatan İsrail ordusu, 2024'teki ateşkesin ardından Lübnan'da kalan 5 noktayı elinde tutmaya devam ediyor.

Tanıkların ifadesine yer verilen haberde, İsrail ordusunun Lübnan topraklarında ek askeri noktalar kurmaya başladığı ve bunların sayısının iki katına çıkmasının beklendiği aktarıldı.

Tanıklık eden askerlerin, bu noktaların Hizbullah ile sürekli temas ve çatışma merkezlerine dönüşebileceği konusunda uyarıda bulunduğu; bu noktaların kara saldırıları, roket atışları, insansız hava araçları ve tanksavar füzeleriyle hedef alınabileceğini aktardığı belirtildi.

Ayrıca ismi verilmeyen üst düzey askeri kaynakların da İsrail ordusunun, siyasi düzeydeki talimatlar doğrultusunda, 28 Şubat'tan bu yana Lübnan toprakları içerisinde yeniden konuşlanmaya başladığını aktardığına yer verildi.

Bölgede sonraki hamleler ve hedeflere ilişkin sorular yanıtsız

İsrail ordusunun attığı bu adımlar kapsamında, Litani Nehri'nin yaklaşık 20 kilometre güneyinde bulunan Lübnan köylerine, üçüncü hatta girdiği ve hala burada faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı.

Ayrıca İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir güvenlik bölgesi oluşturulması için bir plan sunmayı planladığını; ancak bölgede askeri nokta kurulmayacağını ifade ettiği paylaşıldı.

Ordunun hala "çatışmaların sona ermesinin ardından kalıcı bir güvenlik bölgesi oluşturulmasına yönelik resmi bir planının olduğunu reddettiği" aktarıldı.

Gazeteye konuşan askerlerden birinin, "inşa edilme şekline bakıldığında bu noktaların geçici gibi görünmediği" görüşünü dile getirdiği kaydedildi.

Haberde ismine yer verilmeyen İsrailli asker, "Bunlar uzun süre kullanılacak kalıcı mevziler. Gerçekten kimsenin nereye yönleneceği konusunda bilgisi yok. İsrail'in kuzeyindeki yerleşimleri doğrudan ateşten koruma hedefi önemli, bu yüzden göreve başladık. Ancak büyük sorulara yanıt yok." ifadelerini kullandı.

Gazze'yi anımsatan bir yıkım

Habere göre, Lübnan'da görev yapan İsrailli komutan ve askerler, Gazze Şeridi'ndeki ordunun faaliyetlerini hatırlatan bir çalışma tarzını tanımlıyor.

İsrail ordusuna ait teknik birimler ve buldozerler, İsrail sınırına yakın köylerdeki binaları yıkarak, alanları temizliyor; bu bölgelerde mevziler kurarak tampon bölge oluşturulması için hazırlık yapıyor.

Tanıklar, bunların zaman zaman Gazze Şeridi'nde buldozerlerle evleri yıkan birlikler olduğu; Lübnan'da da binaların yıkımı için hedefler doğrultusunda faaliyet göstermekte olduğu aktarıldı.

Haberde, adı açıklanmayan İsrailli bir askeri kaynağın "Biz tıpkı Gazze'de olduğu gibi hareket ediyoruz. Yıkılacak evlerin listeleri var, başarı her gün yıkılan bina sayısıyla ölçülüyor. Bu operasyonlar için neden bu kadar çok askeri güce ihtiyaç duyulduğu ve bunun ötesindeki daha geniş amacın ne olduğu ise belli değil." ifadesi aktarıldı.

İsrail Ordu Radyosundan yayımlanan haberde, "Ordunun üst düzey yetkililerinin, Lübnan'ın güneyindeki kara operasyonlarını yoğunlaştırmayı; ikinci ve üçüncü hatlarının ötesine geçerek daha uzak bölgelere genişletmeye çalıştığı" bildirilmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.