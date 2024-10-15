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Dünya

İsrail basını, Netanyahu ile Savunma Bakanı'nın İran'a saldırı planı konusunda anlaştığını yazdı

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve diğer bakanların yaptıkları güvenlik istişareleri toplantıları sonucunda, İran'a yapacakları saldırının kapsamı ve zamanı üzerinde anlaştığını bildirdi.

Mustafa Deveci, Enes Canlı  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
İsrail basını, Netanyahu ile Savunma Bakanı'nın İran'a saldırı planı konusunda anlaştığını yazdı

Ankara/Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu ve Gallant İran'a saldırının, planı, kapsamı ve zamanlaması konusunda anlaştı. İkilinin diğer bakanlarla güvenlik istişareleri sonucunda bu kararı aldığı belirtildi.

Saldırı planının kabineye sunulup onaylanması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan yerel basında çıkan habere göre, Gallant, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleriyle yaptığı görüşmede İran'a verilecek karşılığa ilişkin açıklama yaptı.

Gallant, İran'a "yakında karşılık vereceklerini" söyledi

Tahran yönetiminin füze saldırısına "yakında karşılık vereceklerini" söyleyen Gallant, "(İran'a verilecek yanıt) Kesin ve ölümcül olacak." ifadesini kullandı.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

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